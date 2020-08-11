Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мультимедийный парк, посетители которого смогут погрузиться в атмосферу культовых отечественных мультфильмов, планируется открыть в 2020 году в павильоне №7 "Семена", который был построен в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.

Капитальный ремонт здания общей площадью 2,2 тыс. кв.м был завершён летом. Были отремонтированы фасад и кровля, заменено витражное остекление. Специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу с елью в цокольной части здания.

Здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией. Павильон был адаптирован для маломобильных граждан — установлены подъёмник, лифт, пандусы, а также тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля.

Фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой, которая будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном.

Экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов "Путешествие внутрь мультфильма", "Я и мультгерои", "Комната с фонариком" и других, при создании которых были использованы современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture ("захват/снятие движения") и 3D-анимации.