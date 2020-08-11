"Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий — ИФ) не распространяется на проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party, на проведение 25 августа 2020 года фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", — говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства.

Ранее аналогичное исключение в указе было сделано для проведения 24 июня парадов Победы в Симферополе и Керчи.

Запрет на массовые мероприятия также не распространяется на кинопоказы и игровые виды спорта на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии не более 10% посетителей от вместимости площадок.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей уже отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1557 человек, 17 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 9 августа — 48.