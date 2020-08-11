"Поддержку получат отели, принимающие участие в реализации программы временного расселения медицинских работников. Целевые средства на проведение работ будут выделены профильному предприятию ГУП "Московский городской центр дезинфекции". Постановление правительства по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Программа временного бесплатного расселения в гостиницах медицинских работников городских больниц действует в Москве с 12 апреля. Возможностью проживания в гостиницах могут воспользоваться не только врачи и медсёстры коронавирусных госпиталей, но и других городских стационаров.

Для проживающих медработников созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание с бесконтактной доставкой до номеров, можно воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.

В настоящее время в 16 гостиницах организовано свыше 3,1 тыс. мест для проживания медицинских работников. Всего же с апреля в программе временного расселения медиков приняли участие более 40 гостиниц.