Этномузей построен рядом с домом, где родился писатель.
"Гости музея увидят старинные сундуки, самовары, домотканые рушники, прялки, узнают, как в 19 веке в селах Ишимского уезда гладили вещи деревянными утюгами, что такое "юбка" у кровати и как правильно нужно было заходить в дом", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что всех посетителей музея угостят сибирским травяным чаем с укропом.
Ершов родился 6 марта 1815 года недалеко от Ишима — в селе Безруково (ныне Ершово) Ишимского уезда Тобольской губернии. В 1834 году, когда Ершову было 19 лет, вышла в свет его поэтическая сказка "Конек-Горбунок". В 1836 году после окончания Петербургского университета писатель работал в Тобольске — был учителем и директором гимназии. Умер в Тобольске в 1869 году, похоронен на Завальном кладбище.
Село Безруково основано в начале XVIII века как Безруковский форпост Ишимской оборонительной линии, где служили сибирские казаки.