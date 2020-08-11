"Этномузей "Иван Петрович Д" назван в честь главного героя сказки "Конек-Горбунок" — Ивана, а фамилию в названии музея мы не стали писать полностью — пусть ее на свой лад придумают сами посетители", — сообщила агентству "Интерфакс-Урал" во вторник заведующая ишимского музея им.Ершова Надежда Проскурякова.

Этномузей построен рядом с домом, где родился писатель.

"Гости музея увидят старинные сундуки, самовары, домотканые рушники, прялки, узнают, как в 19 веке в селах Ишимского уезда гладили вещи деревянными утюгами, что такое "юбка" у кровати и как правильно нужно было заходить в дом", — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что всех посетителей музея угостят сибирским травяным чаем с укропом.

Ершов родился 6 марта 1815 года недалеко от Ишима — в селе Безруково (ныне Ершово) Ишимского уезда Тобольской губернии. В 1834 году, когда Ершову было 19 лет, вышла в свет его поэтическая сказка "Конек-Горбунок". В 1836 году после окончания Петербургского университета писатель работал в Тобольске — был учителем и директором гимназии. Умер в Тобольске в 1869 году, похоронен на Завальном кладбище.

Село Безруково основано в начале XVIII века как Безруковский форпост Ишимской оборонительной линии, где служили сибирские казаки.