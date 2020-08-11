Попова заявила о незначительном числе заболевших коронавирусом после отдыха на курортах

Правительство утвердило правила получения кэшбека за туры по России

Новапорт ожидает восстановления пассажиропотока в РФ к маю 2021 года

Суточный прирост COVID-19 в России впервые с апреля опустился ниже 5 тысяч

Более 700 тысяч туров по России с кэшбеком станут доступны путешественникам 21 августа

На оборотной стороне монеты изображен памятник воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 году.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба города и Тульского кремля на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города

Серебряная монета номиналом 3 рубля изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма драгметалла.

МОСКВА. 11 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС — Банк России 12 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету к 500-летию возведения Тульского кремля и монету из недрагоценного металла, посвященную Курильской десантной операции 1945 года, сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ.

Сегодня в 14:31 ЦБ РФ 12 августа выпустит монету, посвященную 500-летию Тульского кремля

Самое читаемое

Первые рейсы из России на турецкие курорты вылетают со стопроцентной загрузкой

Российские туристы заселяются в турецкие отели по новым правилам

"Аэрофлот" после претензий ФАС снял с продажи билеты в закрытые страны до сентября

Чернышенко: программа возврата кэшбека на туры по РФ стартует в ночь с 20 на 21 августа

Туроператоры объяснили, почему введены ограничения ручной клади на рейсах в Турцию