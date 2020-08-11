Серебряная монета номиналом 3 рубля изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма драгметалла.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба города и Тульского кремля на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города
Памятная монета, посвященная десантникам, изготовлена тиражом 2 млн штук, ее номинал 5 рублей.
На оборотной стороне монеты изображен памятник воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 году.