Рейсы из Грозного в Астрахань выполняются по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в Сочи — по понедельникам и четвергам.

"Для удобства жителей Северо-Кавказского региона Utair ввел новые, востребованные рейсы. Они помогут быстро и без пересадок добраться из Грозного в Астрахань и Сочи за 1,5-2 часа", — приводятся в сообщении слова вице-президента по управлению сетью и парком "Utair — Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя. Полеты по маршрутам выполняются на самолете ATR-72-500 вместимостью 70 пассажиров.