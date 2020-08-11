"Сейчас уже запустилась вторая смена. Во вторую смену работает 61 загородный лагерь, в которых отдохнут порядка 10 тыс. детей", — сказала Боос на пресс-конференции во вторник.

Из 10 тыс. — 60-70% детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Оздоровительная компания стартовала в Подмосковье 15 июля. Всего летом 2020 года будет организовано две смены. В первую смену работало 52 лагеря. В них отдохнули 9 тыс. детей.

Также на территории области работает 421 лагерь с дневным пребыванием, где могут отдохнуть порядка 22 тыс. человек.

По словам Боос, до введения ограничений из-за коронавируса планировалось организовать отдых свыше 400 тыс. детей, из них порядка 40 тыс. из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.