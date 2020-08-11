"По договоренностям с Российской Федерацией как туристы, так и граждане Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут направляться для прохождения лечения в профильные медицинские учреждения Краснодарского края. Касательно повторного закрытия государственной границы — в таком формате вопрос не стоит", — заявил Бжания в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

По его словам, которые приводит издание, говорить о вспышке коронавируса в Абхазии, "мягко говоря, избыточно".

"Да, первые дни после открытия границы охарактеризовались возрастанием случаев коронавирусного инфицирования. Но это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума", — подчеркнул глава республики.

"Оперативные действия специалистов позволили купировать угрозу дальнейшего распространения вируса и обезопасить граждан", — добавил он.

Ранее сообщалось, что решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. При этом были учтены заключения Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.