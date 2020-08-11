Меры предполагают запрет на работу с полуночи до 7:00 утра баров и ресторанов в ряде регионов страны, в том числе на популярных среди туристов островах Миконос, Санторини, Корфу, Крит, Родос, Закинф и Кос.

Отмечается, что многие из этих туристических направлений известны именно своей оживленной ночной жизнью.

Ограничения будут действовать до 23 августа и распространяются также на города Салоники, Ларису, Волос и Катерини.

Кроме того, новые меры обязывают всех, кто прилетает в Грецию из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Испании и Швеции иметь при себе справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

Вместе с тем, власти Греции для борьбы против распространения коронавируса отменили несколько массовых мероприятий, в том числе запланированную на сентябрь Международную ярмарку в Салониках.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас после заседания ведомства заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".

В воскресенье в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в стране выявили 203 случая.

За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 212 человек скончались.