Авиакомпании после возобновления авиасообщения с курортами Турции изменили требования к ручной клади пассажиров. Теперь пассажир на рейсах в эту страну может взять с собой в ручную кладь только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. Трости, зонты, фото- и видеоаппаратуру, небольшие чемоданы и сумки весом не более 5 кг, ранее разрешавшиеся к провозу в салоне самолета, теперь предлагают сдать в багаж. Нарушение этих правил может послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.

Новые правила ввели практические все авиакомпании, выполняющие регулярные и чартерные рейсы на турецкие курорты – Turkish Airlines, S7, «Уральские авиалинии», «Россия», Royal Flight, Azur Air и другие. Правда, в колл-центре «Аэрофлота» порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что перевозят багаж пассажиров на турецкие курорты по старым правилам.

«Министерство транспорта Турции еще 1 июня выпустило циркуляр, в соответствии с которым авиакомпании должны ограничить провоз багажа в салоне для профилактики распространения коронавируса. Цель этих правил – сделать так, чтобы пассажиры меньше толпились в проходе самолета, загружая багаж на полки над креслами, и меньше контактировали в связи с этим друг с другом и бортпроводниками», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель пресс-службы туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

«Ограничительные меры для выполнения полетов были инициированы министерством транспорта Турции, их выполнение является обязательными для перевозчиков при полетах в эту страну. Требования российского законодательства на перевозку ручной клади и багажа распространяются только на полеты внутри страны, при международной перевозке они не действуют», — пояснили, в свою очередь, в компании TUI Россия.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщает, что новые правила введены временно, чтобы позволить пассажирам сохранять социальную дистанцию и сократить передвижения по салону самолета. Перевозчик предлагает пассажирам, у которых больше одного предмета ручной клади, сдать лишний в багаж бесплатно. При этом его вес не должен превышать 8 кг, а вес сумки, которая берется в салон – 4 кг.

В авиакомпании порталу «Интерфакс-Туризм» рассказали, что «пассажирам рекомендуется постараться брать в самолет на рейсах в Турцию небольшую ручную кладь: женские сумочки, ноутбуки в чехлах, дипломаты, сумки с детскими вещами».

В Coral Travel также подчеркнули, что в соответствии с требованиями турецких властей пассажирам необходимо использовать маску во время нахождения в аэропорту и в течение всего рейса.

10 августа возобновились чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова в аэропорты Антальи, Даламана и Бодрума. Полеты по этим направлениям начали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly. По информации туроператоров, первые рейсы вылетают почти со стопроцентной загрузкой.