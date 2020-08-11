"Муниципалитет округа Тель-Авив — Яффо объявил об открытии плавучего кинотеатра на озере в парке Яркон. Пандемия наложила серьезные ограничения как на туризм, так и на культуру. Мероприятия на открытом воздухе представляют собой практически единственное решение для безопасной организации досуга", — говорится в сообщении.

Показ фильмов состоится под открытым небом Тель-Авива с 22 по 28 августа. Кинотеатр предложит зрителям до 70 лодок, которые будут расположены напротив большого экрана с соблюдением принципа двухметровой социальной дистанции.

"Тель-Авив находится на первом месте в списке самых посещаемых городов Израиля среди российских туристов. Его приятный теплый климат позволил предложить такое нестандартное решение для проведения культурных мероприятий. И если инициатива полюбится местным жителям, вполне вероятно, что плавучий кинотеатр в скором будущем станет и местом притяжения туристов", — цитирует пресс-служба директора департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советника посольства государства Израиль в РФ Владимира Шкляра.

Мероприятие получило одобрение министерства здравоохранения Израиля и будет проходить в строгом соответствии со стандартами безопасности "Фиолетовый знак", разработанный во время борьбы с распространением коронавируса.