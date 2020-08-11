На внутренних направлениях перевезено 615,224 тыс. человек, на международных — 7,254 тыс. человек.

Вместе с тем, по сравнению с июнем текущего года перевозка пассажиров увеличилась в 3,5 раза, по сравнению с апрелем — почти в 15 раз.

В июле "Уральские авиалинии" совершили 4,75 тыс. рейсов, 127 из которых — репатриационные, грузовые и чартерные. "До показателей аналогичного периода 2019 разрыв составил 26%", — говорится в сообщении.

В январе-июле услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 2 млн 666,28 тыс. пассажиров, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда показатель составил 5,3 млн человек). Перелеты по внутренним направлениям совершили 1 млн 825,465 тыс. человек, по международным — 840,815 тыс. человек. Всего за этот период выполнено 21,593 тыс. рейсов (на 39% меньше, чем в январе-июле 2019 года), в том числе на внутренних воздушных линиях — 14,89 тыс., на международных — 6,703 тыс.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320.