"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 945 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1403 (28,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Это самый низкий прирост за последние 15 недель. 23 апреля отмечались 4774 новых случая коронавируса, 24 апреля показатель взлетел до 5,8 тыс. и продолжил расти. На пике 11 мая в России отмечалось свыше 11,6 тыс. случаев, затем заболеваемость начала постепенно снижаться. К августу прирост регистрировался в диапазоне от 5,4 до 5,1 тыс., накануне в понедельник оперштаб сообщал о 5 118 новых случаях в стране.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 897 599 случаев коронавирусной инфекции, 15 131 умерших и 703 175 выписанных (6 494 выписаны за последние сутки).