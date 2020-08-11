"Согласно бизнес-модели, которую мы отправляем и в банки, просто так же деньги не дают — у нас совершенно четко сказано, что до ноября восстанавливается российский поток во всех аэропортах, что соответствует действительности (он восстанавливается даже раньше), до конца года восстановится, в случае реального открытия, 50% "международки", к маю следующего года вся "международка" восстановится", — сказал он журналистам в Новосибирске во вторник.

"Такой тренд будет в стране", — полагает Рудаков.

Поэтому, считает он, после реконструкции аэровокзальный комплекс аэропорта "Толмачево", которой будет заниматься ООО "Ант Япы" (входит в турецкий строительный холдинг Ant Yapi), не столкнется с нехваткой пассажиров.

Как сообщалось, во вторник ООО "Ант Япы" и АО "Аэропорт Толмачево" подписали контракт на выполнение первого этапа реконструкции аэровокзала со строительством нового терминала. Стоимость работ составит 13,67 млрд рублей. Строительство первой очереди площадью 56 тыс. кв. метров генеральный подрядчик должен завершить в третьем квартале 2022 года.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.