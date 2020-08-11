Полеты в Волгоград будут выполняться четыре раза в неделю с 16 августа 2020 года, в Калининград — пять раз в неделю с 17 августа 2020 года.

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-500 и Boeing 737-800.

В текущем летнем расписании Smartavia также планирует увеличить частоту рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик, Казань, Мурманск, Самару и Уфу.

Авиакомпания выполняет полеты из Пулково по 12 российским направлениям: в Архангельск (20 рейсов в неделю), Сыктывкар, Казань, Ростов-на-Дону (7 рейсов в неделю), Мурманск (12 рейсов в неделю), Самару (14 рейсов в неделю), Геленджик (3 рейса в неделю), Симферополь, Нарьян-Мар, Челябинск (4 раза в неделю), Сочи (1 рейс в неделю) и Уфу (6 рейсов в неделю).

В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга.

"Нордавиа" базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 11 среднемагистральных Boeing-737. По итогам 2018 года компания перевезла почти 1,2 млн пассажиров. Бенефициаром "Нордавиа" является бизнесмен Сергей Кузнецов (через холдинг Sky Invest), часть акций — у менеджеров перевозчика.

"Нордавиа" работает в альянсе с авиакомпанией Red Wings, на 100% принадлежащей лизинговой "Ильюшин Финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК") — у них единая маршрутная сеть и самолетный парк.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Доли в консорциуме ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).