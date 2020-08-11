"На реках возможен подъём уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объёма. Также до конца суток на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", — подчеркивает пресс-служба.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.