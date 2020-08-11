"Только за первую неделю августа наши парки посетило более 770 тыс. человек — это значительный прирост, ведь в последние три недели июля общая посещаемость подмосковных парков составляла от 550 до 650 тыс. человек в неделю. Подобный прирост означает, что услуги парков все более востребованы у местных жителей, и на них важно обращать особое внимание", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Михаила Хайкин

В пресс-службе отмечают, что с 30 мая по 10 августа 2020 года парки посетило более 6,2 млн. человек, за 2019 год посещаемость парков составила более 9 млн человек.

В лидерах по количеству посетителей за прошедшую неделю оказался парк "Пехорка" в Балашихе, парк "Елочки" в Домодедово и парк им. Л.Н. Толстого в Химках.