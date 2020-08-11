В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00.00 мск. Оплатить путёвку нужно до 28 августа.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, стоимость путёвки — от 25 тыс. рублей, оплата картой "Мир".

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине, отмечается в сообщении на сайте правительства.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбека на туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю.