"За последние сутки тестирование прошли 55 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у девяти из них", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Накануне семь человек было выписано.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 1 433 человека. Из них 45 человек выздоровели, трое пациентов скончались.

7 августа, через неделю после открытия российско-абхазской границы, в республике был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом турист из России.

Гражданин России приехал на отдых в Гагру к родственникам и в этот же день обратился в местную больницу с жалобами на высокую температуру и головную боль. В результате тестирования у него был диагностирован COVID-19. По сообщению СЭС республики, пациент оперативно был перевезен из Абхазии в Россию и госпитализирован в одну из больниц Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что группа российских врачей из университета имени Сеченова прибыла 9 августа в Абхазию для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

Ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа.