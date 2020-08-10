"Главам районов — усильте работу по поводу соблюдения "масочного" режима во всех структурах. Надо следить (за соблюдением режима — ИФ) и в общественных организациях, и на транспорте, в рамках ваших полномочий, конечно. Сегодня я еще раз на это обратил внимание на совещании с силовиками", — сказал Беглов на заседании правительства в понедельник.

Позже в еженедельном радиообращении Беглов отметил, что в городе регулярно проводятся проверки соблюдения предписанных ограничений.

"На прошлой неделе вели активный мониторинг работы торговых центров. Были зафиксированы нарушения. Приняты меры. Вирус никуда не делся. В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток в помещениях и общественном транспорте", — сказал губернатор.

"Масочный" режим действует в Петербурге с 12 мая. Первое время жители города относились к правилу серьезно, но со временем почти перестали носить маски в общественных местах.