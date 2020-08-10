Так, в санатории "Надежда" готовы принимать до 150 человек в месяц, а в "Чувашиякурорт" — около 500 пациентов. Для восстановления в санаториях предусмотрены ингаляции, сеансы в соляной шахте, физиопроцедуры, минеральная вода, лечебная физкультура, общение с психологами.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в настоящее время по поручению руководителя региона разработана специальная программа реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что почти 2,5 тыс. жителей республики перенесли COVID-19 в средней и тяжелой формах.

"Самое главное — это повышение иммунитета тех людей, которые перенесли болезнь. И, конечно, тех, кто страдает от хронических заболеваний. Очевидно, это люди, которых принято называть — "из группы риска". Понятно, что, поддерживая и их тоже, мы серьезно профилактируем риски новых заболеваний", — приводятся в сообщении слова руководителя региона.

Николаев предложил субсидировать часть затрат на реабилитацию переболевших COVID-19 за счет республиканского бюджета.

"Предложим частичную компенсацию услуг питания и проживания на базе санаториев. Таким образом, большее количество людей смогут пройти реабилитацию и восстановить здоровье", — сказал он.

По словам Николаева, в санаторий по программе реабилитации смогут попасть граждане по направлению врача. При условии дневного стационара это будет оплачено из фонда ОМС.

"При прохождении реабилитации в режиме круглосуточного стационара возникают дополнительные затраты, по которым мы планируем в ближайшее время принять решение о компенсации из бюджета Чувашской Республики — в размере 50% проживания и питания людей, которым требуется соответствующая реабилитация", — отметил Николаев.

Оказание санаторно-курортной помощи в Чувашии осуществляется, в том числе, в рамках региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение".

По данным республиканского Минздрава, в настоящее время разрабатывается проект государственной программы Чувашии по развитию санаторно-курортного комплекса.

Как ожидается, медицинские кадры для оказания помощи в рамках санаторно-курортной реабилитации будут подготавливать на базе Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии.