Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $1,64 млрд, или $7,83 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $472,8 млн, или $2,25 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя списания и другие разовые факторы на общую сумму $156,5 млн.

Убыток без учета разовых факторов составил $6,13 на акцию при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $4,82 на акцию.

Квартальная выручка Royal Caribbean рухнула на 94% — до $175,6 млн. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя находился на уровне $47,4 млн.

Компания приостановила все круизы с 13 марта текущего года из-за пандемии COVID-19, и во втором квартале ни один из ее круизных лайнеров не совершал плавание.

Royal Caribbean и другие компании, входящие в Международную ассоциацию круизных линий, договорились держать паузу, по крайней мере, до конца октября, рассчитывая, что после этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США снимет ограничения для сектора.

В компании отмечают, что ее ежемесячные расходы в период простоя составляют $250-290 млн в месяц, и она ищет способы снижения трат.

Порядка 48% клиентов компании, туры которых были отменены из-за коронавируса, потребовали возврата денежных средств, другие согласились на перенос круизов. Бронирования на 2021 год на 60% сделаны новыми клиентами, отмечают в Royal Caribbean.

Акции Royal Caribbean выросли в цене на 9,11% на торгах в понедельник. С начала 2020 года их стоимость упала на 57%.