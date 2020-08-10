"Изначально мы планировали открыть церковь в праздник Преображения Господня, 19 августа. По причине угрозы распространения коронавирусной инфекции открытие переносим. Скорее всего, на следующее Преображение, но если будет возможность, откроемся раньше", — сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

По словам представителя пресс-службы, реставрация сруба храма завершена, сейчас подходят к концу интерьерные работы. Церковь сейчас можно осмотреть только снаружи, внутрь никого не пускают. Службы в храме также не проводятся.

Как сообщалось, Преображенская церковь на острове Кижи была возведена в 1714 году и в настоящее время является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Активная фаза реставрации церкви началась в 2011 году. Этот храм — объект культурного наследия федерального значения, а храмовый ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.