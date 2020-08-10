"С 1 июня курорт принял 1 млн гостей. Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока", — отметила Батяйкина на церемонии вручения памятных подарков миллионному туристу в летнем сезоне этого года.

Их счастливой обладательницей стала жительница Краснодара, приехавшая на курорт с семьей.

По словам Батяйкиной, в настоящее время в Сочи отдыхает порядка 220 тыс. человек.

Администрацией Сочи организован тщательный мониторинг, позволяющий ежедневно анализировать количество прибывающих гостей, подчеркнула глава департамента.

"Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учёт всех въезжающих на территорию курорта туристов", — сказала Батяйкина.

"Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города", — заверила чиновница.