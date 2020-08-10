Их счастливой обладательницей стала жительница Краснодара, приехавшая на курорт с семьей.
По словам Батяйкиной, в настоящее время в Сочи отдыхает порядка 220 тыс. человек.
Администрацией Сочи организован тщательный мониторинг, позволяющий ежедневно анализировать количество прибывающих гостей, подчеркнула глава департамента.
"Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учёт всех въезжающих на территорию курорта туристов", — сказала Батяйкина.
"Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города", — заверила чиновница.