«Въездной туризм понес самые большие потери в сложившейся ситуации, и сроки возобновления въездного потока абсолютно не понятны. Я думаю, что реальное возобновление въездного турпотока, точнее, даже бум туризма начнется после января 2021 года, когда начнут действовать электронные визы», — заявила она во время пресс-конференции.

По словам Ломидзе, взаимное возобновление авиасообщение с некоторыми странами, в частности с Великобританией, которая входит в топ-10 по въезду в РФ, пока не принесет желаемого роста въездного турпотока. «До января 2021 года при том темпе открытия взаимного авиасообщения и при том, что основные въездные рынки – это страны ЕС, думаю, что до конца годы не стоит ожидать оживления», — пояснила она.

Как считает исполнительный директор АТОР, после запуска электронной визы можно ждать не только роста въездного турпотока, но и расширения диапазона стран, откуда будут приезжать туристы в Россию, и расширения категорий туристов.

«Конечно, мы по-прежнему рассчитываем, что меры поддержки въездного туризма, который, по сути, является тем самым сектором экономики, который приносит деньги, будут более эффективные, чем «косметическая» поддержка МСП», — подчеркнула Ломидзе.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 января 2021 года в России универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Она будет оформляться на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней до 16 суток. Возможность оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен.

В 2019 году иностранные туристы совершили в Россию 5 млн турпоездок, на 20,5 больше, чем годом ранее. По данным Ростуризма, потери от закрытия границ из-за пандемии коронавируса в 2020 году составили около 500 млрд рублей. Чаще всего туристы приезжали из Китая, Германии и Южной Кореи.