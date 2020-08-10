За этот период российско-абхазскую границу пересекли порядка 230 тыс. человек, отметила она.
"За минувшие выходные границу пересекло порядка 80 тыс. физлиц и 15 тыс. единиц транспорта в обоих направлениях, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлые выходные (физлиц — более 30 тыс. человек, транспортных средств — более 7 тысяч единиц)", — сказала собеседница агентства.
Между тем, за аналогичный период 2019 года границу пересекало до 10 тыс. транспортных средств в сутки.
Жупанова отметила, что в связи с увеличением потока автотранспорта и туристов сочинские таможенники работают в усиленном режиме.
"В обе стороны движения по российско-абхазской границе функционируют 23 полосы движения, включая резервную полосу, открытую для повышения пропускной способности пункта пропуска. На грузовых линиях контроля используется реверсивное движение", — сказала она.
По ее словам, штатная численность поста увеличена за счет прикомандирования должностных лиц с других постов таможни.
"Нагрузка на таможенный пост МАПП "Адлер" превышает пропускную способность в несколько раз", — добавила Жупанова.