"С момента открытия границы с Абхазией, с 1 по 10 августа таможенный контроль проведен в отношении порядка 50 тыс. транспортных средств, в том числе более 45 тыс. легковых автомобилей, 1,7 тыс. грузовых, 1,6 тыс. автобусов, проследовавших в обоих направлениях", — сообщила агентству "Интерфакс-Юг" государственный таможенный инспектор Марина Жупанова в понедельник.

За этот период российско-абхазскую границу пересекли порядка 230 тыс. человек, отметила она.

"За минувшие выходные границу пересекло порядка 80 тыс. физлиц и 15 тыс. единиц транспорта в обоих направлениях, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлые выходные (физлиц — более 30 тыс. человек, транспортных средств — более 7 тысяч единиц)", — сказала собеседница агентства.

Между тем, за аналогичный период 2019 года границу пересекало до 10 тыс. транспортных средств в сутки.

Жупанова отметила, что в связи с увеличением потока автотранспорта и туристов сочинские таможенники работают в усиленном режиме.

"В обе стороны движения по российско-абхазской границе функционируют 23 полосы движения, включая резервную полосу, открытую для повышения пропускной способности пункта пропуска. На грузовых линиях контроля используется реверсивное движение", — сказала она.

По ее словам, штатная численность поста увеличена за счет прикомандирования должностных лиц с других постов таможни.

"Нагрузка на таможенный пост МАПП "Адлер" превышает пропускную способность в несколько раз", — добавила Жупанова.