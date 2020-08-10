"В июне здравницы приняли около одной тысячи гостей, в июле их число увеличилось до 6 807 человек. В августе, по данным бронирований, город планируют посетить 11 тысяч гостей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе открыты 27 из 28 здравниц, работают все питьевые бюветы с минеральной водой.

Гостиницы курортного города работают только на прием командировочных, открыты пока три отеля.

Отмечается, что в нынешнем году за счет средств курортного сбора в Ессентуках планировалось начать реконструкцию нижней части Курортного парка, но не все работы будут выполнены в этом году "в связи со снижением плана по сбору".