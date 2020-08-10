Комментируя возможность открытия Египта для россиян, она напомнила, что есть несколько критериев, по которым выбираются направления для возобновления авиасообщения. Среди них – готовность страны принимать россиян и ее соответствие требованиям безопасности в условиях пандемии коронавируса.

«Египет – это та страна, которая готова принимать россиян. То есть, с точки зрения взаимности страна удовлетворяет нашим требованиям. С точки зрения безопасности – я не помню Египта в списке Роспотребнадзора. Пока прямое сообщение с курортами не открыто и не понятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим определенное оживление в самостоятельном сегменте», — сказал она.

По словам Ломидзе, Египет ввел требование о необходимости предъявить на границе справку об отсутствии ковида, выданную за 72 часа до поездки.

«Всем, кроме туристов, прибывающих напрямую в Хургаду, Шарм-аль-Шейх, Марса-Алам. То есть, те туристы, которые прилетят на эти курорты каким-то образом самостоятельно, они могут эту справку не делать. И мы видим увеличивающееся количество вопросов и уточнений в связи с этой информацией. Так что у тех туристов, которые не представляют своей жизни без Египта, теперь есть возможность туда добраться», — добавила эксперт.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. 15 августа к этим странам добавится Швейцария.

Египет до своего закрытия в 2015 году после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом был одним из самых популярных направлений поездок россиян. Ежегодно его посещали более 2 млн туристов из России.