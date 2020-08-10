Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистый убыток сети в апреле-июне составил $234 млн, или $0,72 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $232 млн, или $0,69 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток на акцию составил $0,64 по сравнению с прибылью в $1,56 годом ранее.

Выручка компании сократилась на 72%, до $1,46 млрд с $5,31 млрд за второй квартал прошлого года.

Доходность Marriott в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR), скорректированная с учетом колебаний валютных курсов, в минувшем квартале упала на 84,4%. Однако компания отмечает признаки устойчивого оживления спроса. Снижение RevPAR в июле составило 70% после падения на 90% в апреле.

Уровни заполняемости гостиниц в мире, которые снизились до 11% за неделю, завершившуюся 11 апреля, достигли почти 34% за неделю, завершившуюся 1 августа, говорится в сообщении Marriott. На данный момент открылись 91% отелей Marriott по всему миру по сравнению с 74% в апреле, в Северной Америке их доля увеличилась до 96%.

В Китае по состоянию на начало мая возобновили работу все отели компании, уровни заполняемости достигли 60% по сравнению с 70% годом ранее.

"Хотя для полного восстановления после COVID-19, безусловно, потребуется время, тенденции, которые мы наблюдаем в настоящее время, подкрепляют нашу убежденность в том, что, когда люди почувствуют себя в безопасности во время путешествий, спрос быстро вернется", — заявил глава Marriott Арне Соренсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.

С начала года капитализация компании снизилась на 38,1%, до $30,4 млрд