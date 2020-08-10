Перелеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и субботам на воздушных судах Boeing-737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Вылет из Волгограда запланирован в 01:30, прибытие в Сочи — в 03:30. Отправление из Сочи — в 04:30, прибытие в Волгоград — в 06:30. Время в пути составит 2 часа.

В рамках летнего периода навигации авиакомпания Smartavia также осуществляет полеты в Сочи из Архангельска, Белгорода, Иваново, Калининграда, Москвы, Мурманска, Омска, Санкт-Петербурга и Сыктывкара.

В прошлом году Smartavia перевезла более 2 млн пассажиров (+71%) и заняла 13-ю строчку в статистике крупнейших авиакомпаний. Самолетный парк состоит из 13 Boeing-737. Компанию контролирует холдинг Sky Invest.

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. В 2019 году вместе они обслужили более 13 млн человек. Единственный владелец "Базэл Аэро" — кипрская Transport AMD-2 Limited. В 2012 году "БазЭл" продал 30% этой компании Changi, 20% — структуре Сбербанка России, 50+1% сохранил за собой.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Сочи в 2019 году вырос на 7% — до 6,77 млн человек.