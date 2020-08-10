«Подавляющее большинство страховых компаний включают лечение от ковид в стандартный медицинский страховой полис. Это проходит по разряду грипп, ОРВИ и другие вирусные заболевания. Но туристы готовы покупать и специальные страховки по обеспечению лечения от коронавируса во время отдыха. В том числе, те, кто отправляется отдыхать на российские курорты, где действует полис ОМС. И такой продукт у страховых компаний есть, поэтому мы рекомендуем туристам обратить на это внимание», — сказала она во время пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, в стандартную страховку включены оплата лечения в больнице от ковида, а также обратная дорога, если турист заболел и просрочил время своего возвращения в Россию. «Поскольку в стандартную страховку включен ковид, то никаких расходов со стороны туриста не требуется. При необходимости можно купить расширенную с дополнительными услугами, но это не обязательно», — рассказала она.

Представитель АТОР также сообщила, что растет популярность новой услуги – страховка от невыезда из-за заражения коронавирусом. Ее можно приобрести как для путешествия за рубеж, так и для отдыха в России. Она пояснила, что коронавирус впервые включен как один из рисков в такие полисы.

В понедельник посольство РФ в Турции разъяснило порядок действий турецких властей в отношении иностранных туристов в условиях сохраняющихся рисков заражения коронавирусом. Как отметили в дипмиссии, тестирование иностранных туристов на коронавирус и обсервация в отелях Турции будут бесплатными.

Согласно «сертификату здоровья» отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица. Однако по итогам карантина, если он превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелет в Россию должен оплатить либо туроператор, либо сам клиент. Страховая компания выполняет свои обязательства по оплате транспортных расходов в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине.