"С июля месяца мы ведем мониторинг случаев выявления заболевших среди вернувшихся с зарубежных и российских курортов", — сказала Попова в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Если брать интенсивные показатели, а в эпидемиологии используются именно показатели интенсивности, то, проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, республики Крым, Ставропольского края, Дагестана и зарубежных стран, то по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек в среднем по всем регионам", — заявила Попова.

Она сообщила, что за прошедшую неделю заболел один вернувшийся с отдыха из Испании, один из Казахстана и четыре человека — из Турции.