«Мы пока не знаем, какие страны еще откроются, но мы видим рост спроса на зарубежных направлениях в самостоятельном сегменте, когда люди воспользовались тем, что открылись рейсы в Стамбул, откуда можно отправиться по разным странам, в том числе туда, где готовы принять россиян. Есть оживление спроса на отели на Мальдивах, в Черногории. С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне (пока сложно сказать до конца года), турпоток может составить в совокупности около 4,5-5 млн человек. Это очень оптимистичная картина, мы ориентируемся на данные спроса на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления», — сказала она на пресс-конференции в понедельник.

Как отметила Ломидзе, наибольшим спросом у российских туристов пользуется Турция, продажи идут очень хорошо. «Спрос на данный момент очень высокий, с учетом обстоятельств, с которыми столкнулись туристы этим летом. Надо сказать, что продажи вплоть до конца августа, до первых чисел сентября демонстрируют очень хорошие показатели. Это, конечно, не спрос прошлого года, когда у нас большая часть мест была продана по акциям раннего бронирования, и был задел где-то месяцев 6-7, чтобы туристы сделали свой выбор. Но, тем не менее, спрос приближается к показателям августа 2019 года и можно сказать, что Турцию ожидает хороший летний сезон на российском туристическом рынке», — подчеркнула она.

По словам Ломидзе, путешествия в Турцию вызывают у россиян опасения из-за риска попасть в обсерватор или провести отпуск в изоляции в отеле. «Надо сказать, что с момента объявления открытия авиасообщения и до запуска рейсов продажи шли волнообразно, многих туристов пугало то, что им предстоит по приезду. Было много противоречивой и не вполне достоверной информации о требованиях к иностранным туристам, прибывающим в Турцию. Наши туристы боялись, что их могут отправить в обсерватор на основании каких-то подозрений на ковид. Эта информация не соответствует действительности», — пояснила она.

Ломидзе добавила, что некоторые страны, в частности, Танзания и Доминикана, скорректировали свои требования для иностранных гостей, однако внесенные изменения незначительны.

Россия 1 августа возобновила международное авиасообщение с Турцией, прямые регулярные и чартерные рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные Анталью, Даламан и Бодрум. Также открыто авиасообщение с Танзанией и Великобританией. С 15 августа возобновятся рейсы в Швейцарию.

В 2019 году россияне совершили более 48 млн поездок за рубеж, в том числе с целью туризма – 18 млн. Самым популярным зарубежным направлением стала Турция.