Фото: Интерфакс

Как передает корреспондент "Интерфакса", на въезде на территорию отеля, при заселении в зоне регистрации гостей, а также на входе в рестораны всем туристам измеряют температуру тела дистанционно.

Фото: Интерфакс

При заселении в отель каждый турист собственноручно заполняет две анкеты: регистрационную форму, где необходимо указать паспортные и контактные данные, а также специальную декларацию COVID-19. В декларации нужно ответить на несколько вопросов о состоянии здоровья.

Багаж туристов проходит обязательную дезинфекцию, все полотенца и туалетные принадлежности в номерах упакованы, из ванных комнат убраны жидкое мыло и гели для душа в дозаторах большого объема.

Фото: Интерфакс

Обязательно ношение масок в зоне регистрации, в других закрытых помещениях, где возможны скопления людей: в барах и ресторанах — на раздачах (кроме террас), в спа-центрах, игровых комнатах. На территории отелей, на пляжах, а также в номерах и больших холлах носить маски не обязательно.

Вместе с тем, как передает корреспондент "Интерфакса", сейчас средняя загрузка отелей в провинции Анталья не превышает 40-50%. Поэтому персонал не требует надевать маски в ресторанах отеля даже в зонах раздачи.

Фото: Интерфакс

Традиционный "шведский стол", к которому так привыкли россияне, также претерпел изменения. Все "островки" с едой и напитками огорожены, блюда находятся за прозрачными витринами, подходить к ним ближе чем на 1,5 м запрещено. Персонал в масках, защитных экранах и перчатках сам накладывает выбранные гостями блюда на тарелки. Аналогичные правила действуют и в зоне раздачи напитков. Алкоголь разливают и подают непосредственно на столики гостей официанты.

Столы в ресторанах и барах расставлены на расстоянии не менее 1,5 друг от друга, сидеть за ними могут не более 4 человек и после каждой посадки столы дезинфицируются. Столовые приборы и салфетки упакованы в бумажные одноразовые пакеты.