Рейсы станут ежедневными, говорится на официальной странице авиакомпании в одной из соцсетей.

Авиасообщение по этому направлению было прервано 26 июня из-за резкого роста заражения коронавирусом в Кош-Агачском районе. Ранее сообщалось, что на момент закрытия рейса в районе было выявлено более 300 подтвержденных случаев заболевания.

При этом полеты между Горно-Алтайском и Кош-Агачем были открыты с 1 апреля 2020 года, до этого авиасообщение между населенными пунктами не действовало с 90-х годах прошлого века.

ООО "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Авиакомпания базируется в Магадане.