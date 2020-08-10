Как передает корреспондент "Интерфакса", авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с пандемией коронавируса изменила требования к ручной клади пассажиров на международных рейсах. Теперь пассажир может взять с собой, помимо дамской сумки, лишь сумку с ноутбуком, детское питание, букет цветов или портплед. Трости, зонты, фото- и видеоаппаратуру, небольшие чемоданы и сумки весом не более 5 кг, ранее разрешавшиеся к провозу в салоне самолета, теперь предлагают сдать в багаж.

Кроме того, каждый пассажир на борту самолета получает анкету, которую необходимо заполнить. В анкете, помимо паспортных и контактных данных, необходимо указать адрес места пребывания на территории Турции либо название отеля, а также ответить на вопросы о самочувствии и эпидокружении.

Первые прилетающие чартеры в международном аэропорту Антальи встречают традиционной водной аркой. В здании аэропорта туристов просят надеть маски, температуру тела измеряют на входе в зону паспортного контроля с помощью тепловизора. Среди прилетевших с нами пассажиров ни у кого не возникло не возникло никаких проблем – все спокойно прошли контроль и досмотр. На выходе из здания аэропорта российских туристов встречает оркестр.

10 августа возобновились чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова на курорты Турции в аэропорты Антальи, Даламана и Бодрума. Полеты по этим направлениям начали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly.