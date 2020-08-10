"Есть прогнозы Всемирной туристской организации, что по итогам года туристический поток упадет на 70-80%. Санкт-Петербург интегрирован во все международные туристические потоки, и это сказывается на объемах турпотока. Мы стараемся минимизировать ущерб, но пока прогноз — уменьшение на 70% туристического потока в сравнении с прошлым годом", — сказал Корнеев.

Он отметил, что туризм составляет значительную часть ВРП Петербурга.

"По нашим оценкам, в прошлом году туристы потратили в Санкт-Петербурге 378,5 млрд рублей. Это 4,4% ВРП города, столько же, сколько от сферы строительства", — сказал Корнеев.

В 2019 году Петербург посетили 10,4 млн туристов, почти половина из них — иностранцы.