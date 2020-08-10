"В районе поселка 8-е Марта Колыванского сельсовета при спуске с горы Синюха пропал мужчина, который прибыл на отдых из райцентра Табуны Алтайского края. Предположительно, мужчина пропал вечером в субботу, но сообщение поступило вчера. В этот же день были организованы поиски мужчины, которые пока результатов не дали", — сказали в пресс-центре.

Там отметили, что до настоящего времени турист не вернулся с маршрута и не выходил на связь.

"Пока неизвестны обстоятельства происшествия. Мы пока не знаем, один ли он был или в составе группы", — подчеркнули в пресс-центре.

В поисках задействованы 13 человек.