«Запланированный на 10 августа круиз по маршруту Санкт-Петербург – Москва на теплоходе «Мустай Карим» не состоится по техническим причинам. В процессе перегона судна появилась неисправность винто-рулевой колонки», — говорится в сообщении компании.

В настоящий момент теплоход находится в Санкт-Петербурге, где проводятся работы по устранению неисправности.

По данным компании, всем пассажирам рейса будут предложены пересадки на другие круизы, а также варианты компенсации за дополнительно понесенные расходы и возврат средств.

"Мустай Карим" строится с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта: изготовителем выступает "Красное Сормово", заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее — "Гознак-лизинг"), получателем — ООО "ВодоходЪ". Стоимость круизного теплохода составляет чуть менее 4 млрд рублей.

На лайнере, рассчитанном на 329 пассажиров, на трех ярусах надстройки (верхняя, шлюпочная и тентовая палубы) расположены 152 каюты "стандарт", 9 кают "люкс", 1 каюта "полулюкс" и 1 каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Круизный лайнер "Мустай Карим" стал первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

"Водоходъ" рассчитывал получить лайнер в июле 2020 года, однако сроки сдачи заводом "Красное Сормово" теплохода сдвинулись на август в связи с пандемией коронавируса.

Судно предназначено для речных перевозок пассажиров на дальних круизных линиях Москва-Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.