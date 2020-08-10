"Я не думаю, что они (предприятия общепита — ИФ) до конца (2020 — ИФ) года восстановятся, в лучшем случае — к середине следующего года", — сказала она агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник.

При этом, отметила Пятых, от лица "Сибирской гильдии шеф-поваров" она направила в адрес правительства региона несколько писем о необходимости открытия отрасли, предприятия которой не работали почти 4,5 месяца и к настоящему времени полностью исчерпали резервы, "не получив сколько-нибудь существенной поддержки от государства".

"Региональной поддержки — ее, практически, никакой нет, она была только консалтинговая. Хотелось бы хотя бы за июнь и июль, когда никто не работал, компенсировать из бюджета эти 12 тыс. рублей на человека (поддержку в размере МРОТ — ИФ), которые работодатели выплатили людям, снижения налогов", — сказала она.

Последнее письмо было направлено в конце минувшей недели, уточнила Пятых.

"Многие рестораны, в том числе работавшие давно, закрылись, и я не думаю, что они откроются. Часть профессионалов ушла из этого бизнеса, и не факт, что они вернутся", — отметила директор некоммерческого партнерства.

Отчасти сгладить остроту проблемы помогло, по ее словам, открытие летних веранд и уличных кафе, но этой мерой, по данным Пятых, смогли воспользоваться примерно 300 из 3 тыс. заведений общественного питания.

Пятых также подчеркнула, что соблюдение санитарных норм вряд ли вызовет затруднение у рестораторов, поскольку, исходя из постановлений Роспотребнадзора, принципиально они не изменились.

"Полтора метра между столами — это требование, фактически, действовало и ранее. Из нового можно отметить разве что бактерицидные лампы в залах — раньше они были только на кухне", — сказала она.

Как сообщалось, в понедельник губернатор Андрей Травников объявил о снятии ряда ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. "Я предлагаю принять решение о возобновлении работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе закрытых залов", — сказал он.

Также сообщалось, что веранды и уличные кафе в регионе возобновили работу с с 6 июля.