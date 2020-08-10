«Эта программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа. Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек», — сказал он.

Как напомнил Чернышенко, участвующие в программе туристы получат возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки будут доступны по кэшбеку с 1 октября до конца года.

«С 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, там можно выбрать тур или проживание в отеле на срок от 4 ночей и стоимостью от 25 тыс. рублей. Остается оплатить поездку картой «МИР». К программе подключены более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц», — рассказал вице-премьер.

Он добавил, что программа станет одним из самых важных шагов для развития и стимулирования внутреннего туризма, так как путешествие – это всегда открытие чего-то нового.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбек предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей или оформить карту "МИР" для себя. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно, заплатить частями в рамках программы нельзя.

Тур должен быть оплачен только онлайн. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц невозможны.

Программа была разработана Ростуризмом, ее цель — стимулирование поездок россиян по своей стране. Как ранее сообщала глава ведомства Зарина Догузова, программа позволит загрузить отели и другие объекты, связанные с обслуживанием туристов, после окончания высокого сезона. По ее мнению, кэшбек захотят получить туристы, которые планировали отпуск и вне курортного сезона, в том числе на осенние школьные каникулы и вплоть до декабря.