"В целом активность охотников средняя, открытие сезона охоты в этом году имеет менее массовый характер, чем обычно", — приводят слова Разина в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В субботу состоялось открытие летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Сезон продлится до 15 ноября.

Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день. Глухарь и тетерев — одна особь за сезон охоты на одно охотничье угодье, серая куропатка и рябчик — две особи, вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь — пять особей, болотно-луговая дичь и перепел — 10 особей в сутки на одного охотника.