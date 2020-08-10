Согласно сообщению аэропорта, строители завершили первый этап монтажа несущих колонн здания. Также на строительной площадке ведутся работы по устройству гидроизоляции подземной части терминала, устройству фундаментной плиты, планировке прилегающей территории.

Площадь терминала составит порядка 16,7 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 890 пассажиров в час. В год аэровокзальный комплекс сможет принимать более 1 млн человек, уточняет компания.

Помимо здания терминала проект предусматривает возведение служебно-технических объектов и объектов инженерного обеспечения, парковки на 430 машиномест и стоянок для такси и междугородних автобусов, а также элементов благоустройства.

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

"После ввода аэропорт сможет обслуживать в час почти 900 пассажиров, появится больше стоек регистрации и выходов на посадку, будет предусмотрена удобная и понятная логистика внутри здания и на привокзальной площади, а также комфортные зоны ожидания", — приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в ООО, инвестиции в проект нового аэровокзального комплекс выросли на треть по сравнению с изначально планируемыми — до 5,4 млрд рублей. "До разработки проектной документации стоимость проекта оценивалась приблизительно в 4 млрд рублей. Рост стоимости вызван необходимостью соблюдения высоких архитектурных требований, сложными сейсмическими условиями местности и изменениями конъюнктуры рынка", — пояснял представитель компании.

Строительство пассажирского терминала выполняет ООО "Альфа Строй".

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15% по сравнению с уровнем предыдущего года — до 338,786 тыс. человек.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5% в уставном капитале. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.