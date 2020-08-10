Анталья — новое направление на карте полетов "России" в рамках регулярного расписания.

В сообщении отмечается, что загрузка рейсов близка к 100%. Все 168 пассажирских мест рейса SU 6691 заполнены. Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Антальей дважды в сутки.

Как сообщалось ранее, РФ с понедельника возобновляет пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

По решению правительства на первом этапе полеты можно будет выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках.

Начало полетов по этим направлениям ранее анонсировали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly.

Пассажирское авиасообщение было приостановлено Россией на фоне пандемии COVID-19 в конце марта.

С 1 августа перевозчикам разрешили летать из Москвы, Петербурга и Ростова в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания). По факту полеты начались пока только в Лондон и Стамбул. По данным Росавиации, за прошедший период российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", работает в среднем ценовом сегменте. По итогам 2019 года перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию " России ", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.