"За 9 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции. 17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три — при скрининге здоровых лиц", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во вконтакте в понедельник.

Минздрав Крыма объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на сайте республиканского правительства, требуются медики "любой специальности".

Всего с начала года в Крыму выявлено 1517 COVID-положительных. 17 пациентов умерли, 1054 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа — 39 инфицированных.