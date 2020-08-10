"С 8 августа 2020 получить официальное разрешение на посещение объектов Кругобайкальской железной дороги в Прибайкальском национальном парке будет невозможно. Причина — в небезопасности маршрута. Сотрудники ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" зафиксировали факт преследования хищником человека неподалеку от поселка Порт Байкал", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Заповедного Прибайкалья" агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что временно закрыты для посещения два турмаршрута — Порт Байкал, Переезд — КБЖД.

По данным участкового лесничества, возле поселка Порт Байкал медведь преследовал местную жительницу. Женщина возвращалась с сенокоса и практически на окраине поселка заметила зверя: он шел за ней по параллельной тропинке и быстро сокращал расстояние до нее. На крик женщины ответили лаем собаки во дворе ближайшего дома. Их лай и отозвавшиеся на крик люди спугнули хищника.

В учреждении отмечают, что в текущем году это не первый случай встречи человека с медведем на КБЖД. Весной взрослый зверь загнал туриста на дерево и съел его продукты, пара молодых медведей ежедневно ходила по участку путей железной дороги, чем пугала пеших туристов. Хищники регулярно наведываются на кладбище поселка Порт Байкал.

По данным специалистов научного отдела "Заповедного Прибайкалья", такое поведение медведей может быть вызвано не бескормицей — кормовая база в этом году вполне достаточная, а вытеснением молодых особей из тайги более зрелыми.

"Это один из показателей возможного превышения оптимальной численности медведей. При этом потеря страха перед людьми — весомый фактор в пользу такого развития событий. Мера по регулированию — крайняя, но неизбежная. Жизнь и здоровье людей в приоритете. Обезвредить косолапого на особо охраняемой территории возможно только по согласованию с Минприроды России (соответствующий документ уже запрошен)", — говорится в сообщении.