"Как отмечают ученые, такое ювелирное изделие — единственное в своем роде благодаря отличной сохранности. На лицевой стороне медальона изображен конный всадник", — говорится в пресс-релизе.

Предположительно, украшение носили представители византийских гарнизонов или управляющие территорией княжества.

"Скорее всего, всадник — это кто-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье. Мы пока не готовы сказать, кто изображен, но вполне вероятно, что это Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский. Об этом мы узнаем при более детальной инспекции украшения", — приводит пресс-служба вуза слова доцента исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерия Науменко.

Сообщается также, что археологи в ходе экспедиции расчистили дорогу и территорию возле главных ворот в городище, нашли поверхность, предшествующую времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы.