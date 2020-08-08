Всего за сутки выявлено 14 случаев заболевания, а с начала пандемии — 134, три человека скончались.

Ранее министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия сообщил, что российским туристам, которые заразятся коронавирусом в Абхазии, окажут первую помощь, а затем отправят лечиться на территорию России. Минздрав России, в свою очередь, обещает установить компьютерный томограф в больнице Гудауты для улучшения диагностики коронавируса в том числе у туристов. Ожидается, что аппарат заработает во второй половине августа.

Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа, по информации сочинской таможни за неделю ее пересекли 160 тыс. человек.

"С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тыс. физических лиц и 32 тыс. единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях", — сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в субботу главный государственный таможенный инспектор Сочинской таможни Марина Жупанова.

По ее информации, среди транспортных средств — порядка 30 тыс. легковых автомобилей и 1,2 тыс. автобусов. "В сутки в среднем границу пересекает до 30 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств", — подчеркнула Жупанова.

Туроператоры отмечают высокий спрос на отдых в Абхазии после открытия границы, так как цены на отдых в Сочи сильно выросли из-за отсутствия конкуренции с зарубежными направлениями.