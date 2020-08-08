"В рамках действующего соглашения ЕС-Россия об упрощении выдачи виз проходят регулярные консультации, где обсуждаются вопросы, связанные с выполнением соглашения. Так, ЕС выступает за то, чтобы граждане ЕС и России получали равное обращение", — сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время 80% виз, выдаваемых россиянам странами-членами Шенгенского соглашения, являются многократными, в то время как доля многократных виз, получаемых гражданами ЕС в российских консульствах, составляет чуть более 20%.

"Хотелось бы, чтобы здесь был баланс", — сказал посол Евросоюза.

Кроме того, в ЕС дается дополнительное время, чтобы покинуть страну, тогда как в России действуют строгие санкции за просроченную визу. В связи с этим, отмечают в Евросоюзе, есть возможности для улучшения визовой ситуации. Эдерер добавил, что в ЕС приветствуют расширение Россией действия режима электронных виз с пилотных регионов на территорию всей страны, начиная со следующего года.