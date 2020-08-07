В стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая.

Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на регион Венето, где за день было проведено почти 16,5 тыс. тестов на наличие инфекции.

Глава администрации Венето Лука Дзайя заявил, что новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали в том числе и в отпусках в Испании, Перу, на Мальте, в Хорватии и Греции.

"Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже пару недель мы фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время отпуска", — добавил Дзайя.

Италия долгое время лидировала в списке европейских стран по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 7 августа в стране почти 250 тыс. человек заразились COVID-19. Более 35,1 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, более 201 тыс. — полностью вылечились.